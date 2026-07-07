Asesinan a chofer de la Línea TransLima en Carabayllo: le dispararon más de cuatro veces

ACTUALIZACIÓN

Aproximadamente, una hora después de ingresar al nosocomio y pese al esfuerzo de los médicos, el conductor falleció producto de las graves lesiones.

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Sicarios en moto dispararon anoche contra Freddy Espinoza, conductor de 56 años de la empresa de transporte Translima. Al momento del ataque, la unidad que cubre la ruta Jesús María-Carabayllo estaba repleta de pasajeros.

El atentado se registró en el cruce de las avenidas Chimpu Ocllo y Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. El vehículo fue interceptado por dos delincuentes que, sin mediar palabra, le dispararon al menos siete veces al chofer.

ÁREA DE TRAUMA SHOCK

Luego, los criminales escaparon con dirección al distrito de Comas. Inmediatamente, Espinoza Tena fue llevado al Hospital Sergio Bernales; los médicos señalan que su estado es delicado debido a la gravedad de sus lesiones.

Trascendió que el chofer tiene impactos de bala en la cabeza y en los miembros superiores; está internado en el área de trauma shock. Hasta el nosocomio llegaron sus consternados familiares, quienes evitaron declarar a la prensa.