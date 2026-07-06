Santa Clara: “falsos sedapaleros” roban US$15 mil de una adulta mayor

Los llamados “falsos sedapaleros” están causando temor en Lima Este. Estos sujetos se hacen pasar como trabajadores de Sedapal para delinquir, ahora engañan a los propietarios de las viviendas de Santa Clara, aprovechando que muy cerca se realizan trabajos de dicha empresa.

Estos delincuentes se movilizan totalmente caracterizados usando chalecos y cascos, indumentaria que los trabajadores de dicha empresa suelen vestir. Dos sujetos ingresaron a la vivienda de una mujer de 80 años con el cuento que iban a revisar la presión de agua, mientras que un tercero ingresaba al segundo piso de la vivienda y, tras revisar en las habitaciones, encontró 15 mil dólares que eran el ahorro de la adulta mayor.

Estos sujetos fueron grabados por las cámaras de seguridad y se observa cuando uno de ellos guarda el dinero en su chaleco, le avisa a su cómplice para que en ese momento huyan del lugar. La mujer se percató del robo poco después, cuando no logró encontrar sus ahorros.

SEDAPAL ADVIERTE A USUARIOS

Ante la presencia de personas inescrupulosas que usan el nombre de la entidad para cometer delitos, Sedapal dio recomendaciones a los usuarios para evitar robos. Primero, destacó que las inspecciones a domicilios se realizan de manera programada, previa notificación. Además, las personas deben estar debidamente identificadas con fotocheck institucional, uniforme y logotipos visibles de la empresa, así como credenciales y DNI.

Asimismo, Sedapal advirtió que no realiza cobros por inspecciones o visitas técnicas a domicilios. Finalmente, recomendó que, ante cualquier duda, los usuarios verifiquen la información llamando al Aquafono (01) 317-8000.