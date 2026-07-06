¡Iba a toda velocidad!: conductor de auto protagoniza choque de película en La Molina

Un violento accidente de tránsito ocurrió en el Óvalo Monitor, en el distrito de La Molina, cuando un Audi conducido por un joven de 21 años impactó por alcance a otro vehículo que circulaba a velocidad normal.

El automóvil impactado dio varias vueltas y quedó en medio de la vía, mientras que el Audi, con graves daños en la parte delantera, casi choca contra otro vehículo que circulaba por la misma zona.

Cámaras de seguridad captaron el accidente donde se observa claramente que el Audi se desplazaba a alta velocidad. Afortunadamente, no había más vehículos en la zona, lo que evitó que el siniestro pudiera haber dejado más heridos.

Dosaje etílico e investigación

El conductor del Audi fue trasladado a la comisaría de La Planicie, donde continúan las diligencias correspondientes. Según se informó, el joven de 21 años ya fue sometido al examen de dosaje etílico.

Se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad y los resultados del dosaje etílico sean determinantes para esclarecer las circunstancias del accidente y permitan determinar las responsabilidades del caso.