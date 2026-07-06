VES: encuentran a mototaxista maniatado e inconsciente en plena vía pública

Una persona fue encontrada maniatada junto a su mototaxi en plena vía pública en la avenida Arriba Perú, del distrito Villa El Salvador. Agentes de serenazgo recibieron el aviso de que una persona estaba fallecida, pero al llegar encontraron al hombre maniatado y fuera de sí.

Posteriormente, miembros de la Policía llegaron al lugar y trasladaron a la víctima al hospital de Villa El Salvador para que sea atendida, sin embargo, al término de la nota seguía inconsciente.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ESTE HOMBRE?

Esta situación es bastante extraña, pues aún se desconoce las razones por las que el hombre estaba maniatado e inconsciente en medio de la vía. Se presume que esta persona pudo ser secuestrada, o ser víctima de “peperas”, o tal vez fue blanco de algún robo.

Por el momento, en la zona hay algunas cámaras y se espera que en estas se logre observar lo que ocurrió con esta persona y quiénes son los responsables de dejarlo maniatado, en tanto los agentes policiales continúan en el hospital realizando las diligencias respecto a este caso.