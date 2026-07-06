"Los Arquitectos del Fraude": difunden nuevas imágenes sobre caso de Jackson Mora

Se han difundido nuevas imágenes de la noche del 22 de abril, donde sujetos cubiertos de pies a cabeza y disfrazados como trabajadores de limpieza llegaron a un edificio en Surco, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos.

Ellos hacían pasar por asesores de una congresista y serían piezas clave en la red criminal 'Los arquitectos del fraude', que logró arrebatar cerca de S/11 millones a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

El alcalde de Pueblo Nuevo, William Sánchez, acudió al lugar creyendo que recibiría asesoría técnica para destrabar un proyecto en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entregó su DNI y firma digital, lo que permitió a los delincuentes cometer fraude informático cambiando credenciales en el sistema digital para facilitar el acceso de terceros a cuentas con dinero del Estado, dinero que llegó hasta la empresa de Jackson Mora, investigada por la PNP.

Detenciones e investigaciones

El general PNP Víctor Revoredo explicó que la red capta personas de bien, simula oficinas y coloca fotografías de personas vinculadas al Congreso para aparentar prosperidad, ocultando un prontuario criminal. "Este es un delito muy grave porque han atentado contra una municipalidad que trata de salir adelante", afirmó. El propietario del inmueble en Surco, César Nepo, fue detenido y señalado como uno de los cabecillas de la organización.

Según Revoredo, las diligencias determinaron que las coartadas de los implicados eran falsas y que existía concertación con otros operadores. La red buscaba desviar fondos hacia empresas y terceros, y una de las cuentas investigadas pertenece al empresario del rubro deportivo Jackson Mora, cuya hermana figura como gerenta general. La PNP logró bloquear cuentas y neutralizar cerca de S/9 millones.

Congresista López se pronuncia

A través de un comunicado, la congresista Jeny López, presidenta de la Comisión Agraria, deslindó cualquier vinculación con la red criminal, rechazó enérgicamente lo ocurrido e indicó que sus únicas oficinas funcionan en el Cercado de Lima.