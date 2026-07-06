Escupen e insultan a orientadora del Metropolitano en la estación Ramón Castilla

A través de redes sociales, se hizo viral el video de una ciudadana extranjera que fue captada escupiendo e insultando a una orientadora del Metropolitano en el interior de la estación Ramón Castilla, ubicada en el Cercado de Lima.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales, se observa a la mujer amedrentando a la trabajadora del sistema de transporte con graves calificativos, sin importarle la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿QUÉ POSTURA TOMARÁN EL METROPOLITANO Y LA ATU?

Aunque las imágenes continúan viralizándose en redes sociales, hasta el momento ni el Metropolitano ni la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) han emitido algún comunicado sobre el caso ni sobre posibles medidas para reforzar la seguridad de los usuarios y trabajadores en las estaciones.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar del incidente y pudo comprobar que, actualmente, las orientadoras del Metropolitano permanecen en el interior de la estación Ramón Castilla, con el objetivo de reducir su exposición ante posibles agresiones.