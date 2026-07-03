Huaycán: trabajadora de mercado sería informante de banda extorsiva

La División de Investigación de Extorsiones, bajo el mando del coronel PNP Holger Obando, dio una conferencia informando sobre la detención de la banda “Los hijos del caos”. Se trata de tres personas detenidas por agentes policiales en un mercado de la zona de Huaycán.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió con la intervención de alias ‘Bryan’, a quien le encuentran S/500 del bolsillo que habría recibido como cupo de uno de los puestos del mercado, pero este sujeto dijo que venía a recoger un dinero encargado por otras dos personas.

Con esa información se llegó al inmueble de alias ‘Ismael’ y se logra vincular todos los mensajes extorsivos por el celular, donde se encontró pedidos de S/1500 de inicial a comerciantes del mercado de la zona de Huaycán.

PRESUNTA INFORMANTE DE LOS EXTORSIONADORES

En la investigación se determinó que una trabajadora del mercado, identificada como alias ‘Pelusa’, sería informante de esta banda criminal. Cuando se le trató de detener, esta persona rompió el celular que tenía en sus manos, este hecho ha dado un indico a la policía de que ella trabajaría a favor de la banda criminal.