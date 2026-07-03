Pese a pagar cupos a tres bandas delictivas: extorsionadores queman combi

Perdió su medio de trabajo y terminó con una gran deuda en el banco. El dueño de una combi sufrió un atentado durante la madrugada, cuando un sujeto totalmente encapuchado llegó hasta el lugar donde estacionaba su vehículo, le hecha combustible y lo incendia, luego se fuga con un cómplice.

Una cámara de seguridad muestra que cuando el vehículo estaba en llamas avanzó y terminó chocando contra una vivienda, por lo que la casa también terminó afectada por el incendio. El vehículo quedó con la parte delantera destrozada por el impacto y también destruido en cenizas.

PAGABA CUPOS A TRES BANDAS CRIMINALES

Se tiene conocimiento que esta combi cubre la ruta de la avenida Colonial, a la que bandas delincuenciales mantienen extorsionados. Según el propietario, desconoce porqué lo atacaron ya que él realiza el pago de cupos a varias bandas, una suma de S/23 diarios de manera puntual. “Yo pago puntual para no tener problemas con ellos y trabajar tranquilo”, explicó, pero con esta situación dijo que ahora si tendrá problemas pues tiene una deuda en el banco justamente por adquirir dicho vehículo.

El propietario señaló que en esta misma zona hay otros vehículos de la misma ruta estacionados en el mismo lugar, por eso el propietario piensa que hay algún error porque él paga de manera puntual los pagos extorsivos.