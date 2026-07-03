De redes sociales al desfile: banda escolar viral se prepara para Fiestas Patrias

A vísperas del desfile por Fiestas Patrias por los 205 años de la Independencia del Perú, los preparativos vienen desarrollándose con anticipación. Este es el caso de la banda del colegio emblemático Manuel Gonzales Prada de Huaycán.

Esta banda musical, que se hizo viral en el año 2024, volverá a tener participación en la tradicional celebración realizada en la Avenida Brasil, lo que ha motivado a los estudiantes a intensificar sus ensayos para brindar un espectáculo especial en esta importante fecha.

ESTUDIANTES SE PREPARAN

La banda, que viene realizando sus ensayos de manera constante, está integrada por estudiantes de la misma institución, sumando un total de 115 integrantes de niveles de primaria y secundaria, desde tercer grado en adelante.

Asimismo, el trabajo de preparación se inició desde la época de verano, periodo en el que también se realizó un casting para seleccionar a los estudiantes que formarían parte del elenco musical. El motivo de los arduos ensayos también responde a la cercanía del aniversario de la institución, donde realizarán su primera presentación previa al desfile.

DISTINTOS GÉNEROS MUSICALES

Por otro lado, el repertorio de esta banda es extenso, donde figuran temas de rock, salsa, cumbia y merengue, los cuales esperan sean del deleite de los asistentes y de las autoridades políticas presentes durante el día del desfile.