Motocicletas ganan terreno en Lima: estas son las razones de su crecimiento

Un crecimiento masivo se viene registrando en uno de los rubros del transporte en la capital. Las motocicletas se han convertido en parte de la vida cotidiana y del tránsito vehicular, incrementando de manera constante la demanda y la prioridad por adquirir una de estas unidades.

Uno de los factores que explican esta alta demanda es su bajo costo, la rapidez de desplazamiento y el ahorro de combustible, características que han llevado a muchos usuarios a optar por este medio de transporte.

Asimismo, el alto nivel de tráfico en la ciudad se ha convertido en un factor fundamental para que las motocicletas ganen protagonismo en las calles de Lima, no solo como medio de transporte personal, sino también como herramientas de trabajo.

CRECE LA VENTA DE MOTOS

Especialistas señalan que uno de los factores más importantes detrás de este crecimiento es el aspecto económico que implica adquirir este tipo de vehículos. Sumado a ello, las deficiencias estructurales de la ciudad. “Es más económico a la hora de adquirir el vehículo, es fácil de manejar, de guardar, hay muchos beneficios para la motocicleta”, indicó.

Además, los usuarios dan como beneficio principal la rapidez del vehículo poniendo en segundo plano otros factores desventajosos que se podría tener. “Más que nada la rapidez, en 20 minutos o 25 a lo mucho (llega a su trabajo), es mucho más barato que un carro”, declaró un motociclista.

ALTA DEMANDA

Por otro lado, las cifras reflejan la magnitud de esta alta demanda. En la actualidad, se estima que circulan alrededor de 4 millones de motocicletas a nivel nacional, de las cuales cerca del 30% se concentran en Lima.