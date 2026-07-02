Nueva modalidad de robo en Santa Anita: delincuentes usan imán para ingresar a casas

En el distrito de Santa Anita se reportó una nueva modalidad de robo para ingresar a casas: el uso de imanes para abrir ventanas o puertas. El hecho ocurrió en el jirón Huacachina de dicho distrito en Lima Este.

Se trata de una banda delincuencial que está utilizando esta nueva modalidad de robo. En las cámaras de seguridad se observa a uno de los delincuentes intentando abrir una ventana pequeña que tenía la puerta principal, una vez que ingresan se retiran.

Cinco minutos después, uno de ellos regresa en un mototaxi y vuelve a ingresar a la vivienda con sus cómplices. Los sujetos salen cargando varios electrodomésticos como un televisor, un equipo de sonido, además de otros objetos de valor como relojes, joyas y, según el hermano de la propietaria, se llevaron dinero en efectivo que estaba guardado en una caja musical.

PIDEN QUE MÁS PERSONAS DENUNCIEN A ESTA BANDA DELICTIVA

Antes de este robo, los sujetos estaban intentando ingresar a otros inmuebles del jirón Huacachina, utilizando un imán para intentar ingresar. El propietario de la vivienda robada pidió que otras personas afectadas por estos ladrones puedan denunciar para que se realice una investigación que pueda dar con su detención.