Callao: se camuflan de trabajadores de Sedapal para robar en vivienda

¡Atención a la población! Nuevamente se observa la presencia de falsos trabajadores de Sedapal que buscan ingresar a las viviendas para robar con la justificación que revisarán el medidor u otro servicio.

El día de ayer en la tarde, dos sujetos vestidos con chalecos naranjas y con casco azul ingresaron a la vivienda de una anciana con la excusa que repararían el desagüe. Sin embargo, una tercera persona ingresó sin que se percatara la adulta mayor y se llevaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió en sector Palmeras de Oquendo en el Callao, en la vivienda de una adulta mayor de 77 años, quien quedó muy consternada, pues los ladrones se habrían robado un promedio de 30 mil soles.

ASÍ OCURRIERON LOS HECHOS

La vecina de la víctima explicó que estos sujetos pasaron por la vivienda antes que la mujer ingresara a su casa y cuando ella aparece, los falsos trabajadores se acercan y se habría identificado como un trabajador de Sedapal, que están limpiando los desagües por eso le pidió un balde de agua, la mujer lo hace y después le propone usar algunos productos para evitar la presencia de ratas en su desagüe, a lo que ella accedió.

Este hombre y otro más ingresaron y no cerraron la puerta, sino que la dejaron entreabierta para que pueda entrar el tercer cómplice. Mientras que los dos primeros conversaban con la anciana para distraerla, el tercer sujeto revisó su habitación y la dejó revuelta. Después de minutos, se ve que el tercer sujeto sale antes y los otros le siguieron el paso.

SEDAPAR DA ADVERTENCIAS A USAURIOS

Ante la presencia de personas inescrupulosas que usan el nombre de la entidad para cometer delitos, Sedapal dio recomendaciones a los usuarios para evitar robos. Primero, destacó que las inspecciones a domicilios se realizan de manera programada, previa notificación. Además, las personas debe estar debidamente identificadas con fotocheck institucional, uniforme y logotipos visibles de la empresa, así como credenciales y DNI.

Asimismo, Sedapal advirtió que no realiza cobros por inspecciones o visitas técnicas a domicilios. Finalmente, recomendó que ante cualquier duda, los usuarios verifiquen la información llamando al Aquafono (01) 317-8000.