“No cumplió el reglamento”: exdirector PNP cuestiona actuación policial en muerte de conductor

Tras el ataque perpetrado por un agente policial contra un conductor de transporte público que se habría negado a una intervención, y que terminó con el impacto de bala que provocó que la unidad chocara contra una motocicleta y un automóvil, se viene evaluando el nivel de responsabilidad de la autoridad involucrada.

Este hecho tuvo como consecuencia la muerte del conductor de la unidad. Ante ello, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó cómo se desarrollará el proceso legal para determinar responsabilidades.

POLICÍA NO CUMPLIO EL REGLAMENTO

Asimismo, Pérez Rocha indicó que la intervención por parte del oficial fue de manera progresiva, sin embargo el uso del arma de fuego se hizo fuera de lo indicado del reglamento. “Lo malo, según el código penal sólo está permitido el uso del arma de fuego siempre y cuando esté en peligro la vida del policía o de cualquier ciudadano”, indicó.

Asimismo, las sanciones aplicadas contra el coronel ya fueron determinadas, entre ellas su separación de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, uno de los puntos más importantes en adelante será el desarrollo de los peritajes, los cuales serán clave para seguir esclareciendo el panorama.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, las investigaciones serán determinantes para establecer si la intervención policial fue válida y, en base a ello, definir las sanciones correspondientes que deberán aplicarse en este caso. “Esto tiene que ser en tres caminos, primero Ministerio Público, los peritajes y finalmente el aspecto administrativo policial, donde la inspectoría va a investigar si la intervención es válida o ha habido exceso”, manifestó.