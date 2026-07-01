Lanzan plataforma web "Ponte Pilas" para prevenir los delitos en jóvenes y adolescentes

El incremento de menores de edad involucrados en delitos como el sicariato y la extorsión ha llevado al Ministerio de Justicia a presentar la plataforma digital "Ponte Pilas. Dale play a tu futuro", una herramienta que busca prevenir el delito en jóvenes y adolescentes.

"Hay una necesidad urgente que estamos viviendo en el país de inseguridad ciudadana", señaló Diana Milla, directora de Política Criminológica del Minjusdh, quien explicó que se enfocan en jóvenes con factores de riesgo criminógeno como problemas de alcohol, drogas y entornos violentos. La plataforma web incluye información para jóvenes, padres y docentes, además de becas y oportunidades laborales.

Programa "Cambiando Rumbos"

También se fortalece el programa "Cambiando Rumbos", que ya ha intervenido en colegios de distintas regiones del país para identificar y acompañar a jóvenes, logrando reducir conductas de riesgo. La funcionaria detalló que "tenemos más de 200 casos de jóvenes con los que se ha estado trabajando y solamente 6 meses después se ha conseguido que más de 50 jóvenes reduzcan sus niveles de impulsividad".

"Focos rojos" e inversión para prevenir

Las zonas con mayor incidencia delictiva identificadas son Villa El Salvador, Surquillo y Callao, donde se concentra un "foco rojo" de reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

Milla puntualizó que "invertir en prevención es invertir en seguridad ciudadana", destacando la importancia de que el Estado llegue antes que las redes criminales a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.