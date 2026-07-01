Buenos Días Perú

01/07/2026

Cercado de Lima: presentan nueva sede para sacar licencias de conducir en menos de 25 minutos

La oficina está ubicada en la avenida Grau y atiende solicitudes de duplicados, revalidación y recategorización. El proceso incluye revisión de documentos, pago y entrega del documento en breve tiempo



Atención conductoresDesde hoy, los usuarios que deseen tramitar una licencia de conducir podrán hacerlo en la nueva sede de la Municipalidad de Lima ubicada en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta esta nueva sede y conversó con Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana de la MML, quien señaló que los usuarios podrán realizar el 60% de trámites de brevetes en duplicados, revalidación, recategorización, entre otros.

Pasos para obtener brevete

"En esta sala moderna está el acceso al área de orientación, nuestros servidores capacitados en esta función van a revisar la solicitud y sus documentos. Importante decir que quienes vengan a hacer el trámite no deben tener multas ni otras sanciones que pueden prohibirle o restringirle su trámite", señaló Peralta.

El siguiente paso es que los evaluadores entregarán un turno para que una vez admitido los documentos pueda pasar al área de la entrega de los mismos. En esta zona se encuentra los centros de pagos (Yape o tarjeta de crédito) para obtener el brevete en no más de 25 minutos. 


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