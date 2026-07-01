SJL: PNP realiza operativo de control de identidad a conductores de vehículos

ACTUALIZACIÓN

En medio de un operativo policial contra extorsionadores, la Policía Nacional detuvo a una persona requisitoriada que intentó evadir el control de identidad en la estación Caja de Agua, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

NOTA ORIGINAL

Agentes de la División de Emergencias (DIVEME) de la PNP vienen realizando un operativo de control de identidad a conductores de vehículos a pocos metros de la estación Caja de Agua, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En diálogo con Buenos Días Perú, el coronel PNP Edward Vidal, jefe de la DIVEME, mencionó que este trabajo se realiza de manera continúa para identificar plenamente a intervenidos con antecedentes o requisitorias y trasladarlos a la dependencia para luego ser puesto a disposición del juzgado y afronte el proceso penal o al que está inmerso.

Asimismo, el oficial detalló que no solo se realiza el control de identidad, sino también el registro personal tal como lo estipula el Código Penal cuando hay una justificación ante un hecho criminal, y tienen la facultad para hacerlo de manera preventiva ya que Lima se encuentra en estado de emergencia.

Capturan a implicado en crimen de obrero

De acuerdo a Vidal, estos operativos de control de identidad permitieron la captura un sicario con varios antecedentes penales y que estaba implicado en el crimen de un obrero. El sujeto fue detenido cuando se encontraba en un vehículo en la zona de Las Flores, intentó bajar de la unidad, pero fue capturado por agentes de Los Halcones.

Estrategias de la PNP en transporte público

El jefe DIVEME mencionó que la PNP cuenta con una estrategia que tiene tres funciones que realizan de manera permanente para el transporte público. "Pasajero seguro", que es subir a los vehículos y dar seguridad y hacer controles de identidad.

"Ruta segura", que es el acompañamiento que realizan en motos Los Halcones a toda la ruta que realizan las empresas de seguridad y las de transportes, así como brindar seguridad en los patios de maniobras.

Empresas extorsionadas constantemente

"Son más de 400 empresas de transportes que tiene Lima que actualmente tenemos mapeado con ATU y un promedio de 60 a 70 están siendo vulneradas constantemente y que a través del mapa caliente realizamos un servicio de ruta segura", manifestó Vidal.