San Martín de Porres: incendio destruye almacén de madera

Esta madrugada se reportó un incendio que ha consumido dos almacenes de madera en el distrito de San Martín de Porres, exactamente en la avenida Germán Aguirre cuadra 20 cruce con Próceres. Se informó que hay hasta tres unidades de bomberos que han acudido al llamado de emergencia, incluso un camión cisterna se sumó para apoyar en las labores.

Las flamas avanzaron muy rápido y consumió el primer almacén para propagarse hasta el segundo espacio, por lo que los bomberos tuvieron que ingresar para apagar el fuego y evitar su avance.

De acuerdo a los bomberos, se trata de un almacén de unos 200 metros cuadrados que guardaba planchas de melamine. El siniestro fue clasificado en código 2 y al momento está confinado, además, informaron que no hay personas afectadas por el hecho, afortunadamente el lugar estaba cerrado y no había personas en el interior.

SEMANA DE INCENDIOS

Esta semana se reportaron varios siniestros en la capital, el primero en la avenida Colonial, donde un gran terreno terminó en llamas afectando siete almacenes, meintras que en Cercado de Lima se reportó otro incendio en una casa hogar de ancianos, donde todos lograron ser rescatados y puestos a buen recaudo.