Cae ‘Chapita’ en Villa El Salvador: robó licores de minimarket porque estaba deprimido

Cámaras de seguridad de un minimarket en Villa El Salvador captaron el preciso momento en que un delincuente, con una piedra en la mano, rompe la ventana del local para ingresar y robar una serie de licores y las ganancias del día.

Una vez dentro del establecimiento, el sujeto se dirigió a la caja registradora y se guardó todo el dinero que encontró a su paso. Además, con la finalidad de ocultar su accionar delictivo, colocó las bebidas alcohólicas en un costal; sin embargo, debido al peso, este terminó rompiéndose, por lo que tomó una bolsa de la tienda.

PNP CAPTURA A ‘CHAPITA’

Con ayuda de las imágenes de las cámaras de seguridad, y tras ocho horas de búsqueda, agentes del Escuadrón Verde de la PNP lograron dar con el paradero del ladrón, conocido en la zona con el alias de ‘Chapita’, quien intentó justificar su accionar ilícito.

Durante su intervención, el sujeto señaló a los agentes policiales que había robado los licores porque se encontraba atravesando un momento depresivo, ya que días antes había perdido a un familiar. Se conoció que el detenido registra seis denuncias por robo.