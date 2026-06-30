Persecución de película en avenida Javier Prado: detienen a ladrones de autopartes

Desde la central de cámaras de La Molina, Buenos Días Perú pudo conocer la historia detrás de una persecución de película en la avenida Javier Prado, donde tres delincuentes buscaban robar autopartes, sin embargo, todo el proceso era observado desde la central de monitoreo.

ASÍ SE DESARROLLARON LOS HECHOS

Uno de los delincuentes se percata que había un vehículo municipal muy cerca, por lo que avisa a sus cómplices, entonces aparece otro sujeto a bordo de un auto blanco donde suben e intentan huir, pero un agente de la municipalidad aparece sorpresivamente porque este accionar delictivo era observado desde la central.

El general Javier Ávalos, que es el gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, explicó que estos sujetos pertenecían a una banda de robo de autopartes que acechaba la zona Este. Cuando observaron a la seguridad de serenazgo intentaron huir, por ello los agentes impactaron el vehículo para sacarlo del camino y arrestarlos. Todos fueron llevados a la comisaría de Santa Felicia.

MOLINA PLAZA

El general Javier Ávalos también se refirió al caso del asalto y robo en el mall Molina Plaza, donde unos sujetos maniataron a personas dentro del conocido centro comercial. El gerente de seguridad dijo que no se puede exponer a los clientes sin tomar medidas de seguridad, por lo que dijo que este hecho merece un “jalón de orejas” para los administradores de los centros comerciales porque allí “deben tener todas las medidas de seguridad”.

Según Ávalos, acudieron como apoyo y encontraron a trabajadores maniatados en un almacén de una tienda, donde los malhechores se habrían robado algunos objetos de valor. Posteriormente, llegó personal de la Policía Nacional para encargarse de la investigación.