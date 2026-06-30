Incendio en avenida Colonial da giro de 180 grados: propietario asegura que fue provocado

El día de ayer se reportó un gran incendio en la avenida Colonial, en un gran terreno, pero lo que se creía una falta de prevención por uso de elementos inflamables, se trataría de un posible caso de extorsión.

¿EXTORSIONADORES ESTARÍAN DETRÁS DEL SINIESTRO?

Se necesitaron 28 unidades de bomberos para controlar las llamas, pero aún no se logra controlar del todo el siniestro. El enorme terreno donde ocurrió el evento tenía a siete propietarios de almacenes, uno de ellos afirmó que no había material altamente inflamable como baterías, más bien dijo que está seguro que el fuego fue provocado, porque desde hace tres meses ha recibido amenazas de presuntos extorsionadores.

Indicó que ha recibido llamadas continuas de los delincuentes que le exigían una fuerte suma de dinero. En tanto, la reportera de Buenos Días Perú señaló que son varios vehículos que no se han podido salvar.

Los bomberos aún se encuentran trabajando en dicha zona, en tanto, las pérdidas han sido millonarias ya que son siete propietarios afectados por esta situación.

VECINOS AFECTADOS POR AIRE CONTAMINADO

Por otro lado, los vecinos también están afectados ya que deben usa mascarillas por el intenso humo y la toxicidad del aire por la humareda provocada por el incendio, que aún no ha logrado ser controlado por los bomberos.