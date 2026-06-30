Cercado de Lima: incendio sorprende a ancianas en casa hogar y las deja sin vivienda

Luego que el día de ayer se reportó un gran incendio en la avenida Colonial, ahora se informó de un nuevo hecho. Son once personas adultas mayores han sido afectadas por este evento en el Cercado de Lima, aparentemente, por un cortocircuito que se habría iniciado en una de las habitaciones. El hecho ocurrió en la cuadra 3 del sector escolar en una casa hogar donde dormían ancianas.

Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas que lamentar, ya que los vecinos actuaron rápidamente para hacer salir a las adultas mayores del lugar, pero permanecieron varias horas en la calle. Con ayuda de los bomberos se logró controlar el incendio.

APOYO VECINAL A LOS ADULTOS MAYORES

La municipalidad informó que ayudará para que las personas no queden desprotegidas en las calles, incluso, cuando la situación se controló algunos vecinos ofrecieron sus casas para que los adultos pudieran permanecer temporalmente. Algunos adultos fueron atendidos por paramédicos, pero solo por precaución.