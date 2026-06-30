Atlas y Floky: los perros antidrogas de la Policía que detectan sustancias ilícitas en equipajes

Floky y Atlas, perros antidrogas de la Policía Nacional, son pieza clave en los operativos de detección de sustancias ilícitas. Floky, un pastor belga mallinois de dos años, y Atlas, un labrador, pertenecen al Departamento de Policía Canina del Rímac y han sido entrenados para identificar narcóticos en equipajes y personas.

Los efectivos policiales explicaron que estos canes son multipropósito y cuentan con la especialidad de detectar sustancias narcóticas. Durante una demostración, Floky se echó sobre una maleta que contenía droga, señal de que había detectado algo sospechoso.

Para confirmar el hallazgo, Atlas, el segundo can corroboró el resultado sentándose junto al equipaje. De esta manera es que el segundo perro de la Deppolcan ratifica la presencia de la sustancia ilícita en el equipaje.

Proceso de formación y trabajo operativo

El entrenamiento de estos canes comienza con la donación de ejemplares de caza que deben pasar rigurosos exámenes médicos y físicos para calificar. Los que logran superar estas pruebas inician un curso que dura aproximadamente seis semanas, seguido de 16 semanas adicionales para especializarse en detección de drogas.

Los efectivos policiales detallaron que el entrenamiento incluye la "asociación de olores", una técnica fundamental que se realiza en áreas confinadas con paredes falsas y orificios que permiten esconder sustancias en diferentes alturas y distancias. Esto asegura la capacidad del can para identificar el material narcótico en cualquier situación, ya sea en equipajes o en personas durante eventos públicos o controles en aeropuertos.