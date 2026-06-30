Chóferes de ‘Translima’ suspenden operaciones por extorsiones: les exigen S/60 diarios

La inseguridad ciudadana continúa atemorizando al sector transporte. Choferes y cobradores de la empresa ‘Translima’ han decidido suspender sus operaciones producto a las extorsiones que sufren desde meses atrás. Los criminales ahora exigen que les paguen S/60 al día.

Con pancartas en mano y desde San Martín de Porres (SMP), uno de los conductores de la empresa reveló que es imposible recolectar el monto que obligan a cancelar los delincuentes. “Uno tiene que sacarse la mugre para pagarles a ellos. Ya no podemos más”.

VARIOS DÍAS SIN SALIR A TRABAJAR

Viven con el temor día a día de que les pueda suceder algo mientras recorren su ruta habitual, la empresa ha decidido que las unidades apaguen motores desde hace más de tres días atrás. “Desde el viernes no salimos. Tenemos el temor de que maten a un compañero”.

Finalmente, uno de los trabajadores de ‘Translima’ mencionó que los agentes de la PNP han realizado operativos y han capturado a integrantes de las bandas, sin embargo, no han intervenido a los líderes. Además, remarcó que los criminales que estarían detrás de las extorsiones pertenecen al ‘Tren de Aragua’, ‘Centauros’, ‘Los Papis’, ‘Norteños’ entre otras organizaciones más que les exigen los pagos diarios para dejarlos salir a las calles.