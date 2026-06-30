Comas: sujetos en moto disparan contra casa del hermano de la congresista Kira Alcarraz

Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon anoche contra la casa del hermano de la legisladora Kira Alcarraz, que en ese momento cenaba con su familia, ubicada en la calle Tarapacá, en el distrito de Comas.

El hermano de la congresista señaló a las autoridades que no tiene problemas o altercados con terceros. Aseguró que nunca recibió llamadas intimidatorias, mensajes o exigencias de cobro de cupos. Los atacantes no dejaron ninguna nota.

VIOLENCIA DESBORDADA

Al lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía Nacional; durante la inspección se hallaron varios casquillos de bala, confirmando que cinco proyectiles impactaron en las ventanas y las paredes del primer piso. El suceso no dejó víctimas.

Tras el ataque, la parlamentaria Kira Alcarraz acudió a la casa de su hermano para conocer detalles del incidente y saber de la salud de sus familiares. Al momento de retirarse, señaló que lamentablemente la violencia está desbordada en el país.