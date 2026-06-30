Atacan a balazos pollería en el Callao: PNP no descarta caso de extorsión

Los hechos criminales continúan poniendo en zozobra a los ciudadanos. Esta vez, desconocidos atacaron a balazos la pollería ‘Chalabrasa’, ubicada en el distrito de La Perla, en el Callao. Cámaras de seguridad captaron el rostro del sujeto minutos antes del atentado.

MOVIMIENTOS DEL ATACANTE

De acuerdo con las imágenes, el atacante ingresó hasta el mostrador del local, donde se encontraban los trabajadores, para decirles que había dejado un papel con información que debía ser leída por el propietario del establecimiento.

Tras dejar el recado, el delincuente salió del predio y subió a una motocicleta que lo esperaba en los exteriores. Desde el vehículo, y sin temor a herir a algún comensal, realizó una serie de disparos contra la fachada de la pollería.

Luego del ataque, agentes de la PNP llegaron hasta el local y recogieron los casquillos de bala que quedaron regados en el suelo. Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con un nuevo caso de extorsión en el Callao.