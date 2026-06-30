Nuevo atentado contra empresario ‘Tío Fritz’: balearon su tienda en Los Olivos

Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró en las calles de Lima. Por segunda vez y en menos de una semana, desconocidos balearon una tienda del empresario Fritz Durand, conocido como el ‘Tío Fritz’, ubicada en Los Olivos en la cuadra 35 de la Av. Alfredo Mendiola.

IMÁGENES DEL ATENTADO

De acuerdo con lo registrado por las cámaras de seguridad del local, dos sujetos caminaban por los exteriores del establecimiento cuando, de un momento a otro, uno de ellos sacó un arma y realizó varios disparos contra la fachada.

Tras concretar el ataque y sin importarles que en el interior de la tienda hubiera clientes, los autores huyeron con rumbo desconocido por la avenida Carlos Izaguirre. Minutos después, agentes de la PNP llegaron al lugar y encontraron cuatro casquillos de bala. Uno de los proyectiles terminó alcanzó a una de las personas, quien fue trasladada a una clínica del sector.

Cabe mencionar que, hace menos de un mes, también se registró un atentado en los exteriores de otro establecimiento del ‘Tío Fritz’, ubicado en la avenida Miguel Grau. En ese ataque, el vigilante del local resultó herido de bala. No se descarta que ambos hechos estén relacionados con un caso de extorsión.