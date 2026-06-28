Detienen a presunto implicado en crimen de estilista en San Juan de Miraflores

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto presuntamente implicado en el homicidio de Kevin Alzamora, un estilista de 27 años hallado sin vida el pasado mes de marzo, en una calle de San Juan de Miraflores.

El joven había abordado un taxi en los exteriores de una discoteca de Miraflores horas antes de ser encontrado muerto, según información de RPP Noticias. El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Luis Castillo, señaló que durante la intervención se le halló al sujeto paquetes de diversas drogas y un medicamento ansiolítico que presuntamente utilizaría para dopar a sus víctimas.

"Este medicamento prácticamente lo utilizan para dopar a las personas y, posteriormente, muchas de las personas, [su] ritmo cardíaco no resiste ante estos medicamentos y les provoca un ataque cardíaco o la muerte", sostuvo el oficial.

Perfil del detenido

El sujeto detenido fue identificado como Omar Michael Mosquera Ramírez, de 30 años, quien ha sido sindicado como el cabecilla de la banda criminal 'Las Siniestras Hienas del Sur'. Según las investigaciones, esta organización delictiva tendría como potenciales víctimas a jóvenes que concurren frecuentemente a discotecas del sur de la capital, a quienes abordaban para robarles y en algunos casos provocarles la muerte.

El caso de Kevin Alzamora

Como se recuerda, Kevin Alzamora era un estudiante de ingeniería que apareció sin vida en un parque, horas después de abordar un taxi en los exteriores de una discoteca de Miraflores. Las cámaras de videovigilancia registraron las últimas horas de la víctima, donde se ve a dos personas acercarse al joven y a uno de ellos recibir una botella de agua de un aparente taxista.

Previamente, la Policía Nacional había detenido al presunto taxista y a un comerciante ambulante involucrados en el intercambio de la botella, quienes fueron trasladados a Depincri para las investigaciones.