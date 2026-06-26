¿Lima está preparada para un terremoto de gran magnitud?: ingeniero advierte sobre construcciones informales

Tras los terremotos registrados en Venezuela el último miércoles 24 de junio, se encendieron las alarmas entre los peruanos ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud en Lima y otras regiones del país, una preocupación constante debido a la ubicación del Perú en una zona altamente sísmica.

En medio de este panorama, el ingeniero y docente de la Universidad de Lima, Darwin La Torre, analizó los posibles daños que podría enfrentar la capital ante un terremoto de gran intensidad, especialmente en zonas donde predominan las construcciones informales y viviendas ubicadas en suelos vulnerables.

“La situación en el Perú es preocupante. Se estima que existe entre un 70% y 80% de construcciones informales (…) Las casas que están pegadas al acantilado de la Costa Verde tienen el riesgo de sufrir algún tipo de deslizamiento durante un sismo”, comentó el especialista.

De acuerdo con La Torre, algunos distritos de Lima podrían verse más afectados debido al tipo de suelo sobre el que se han levantado numerosas viviendas. En ese sentido, mencionó que zonas como Chorrillos y Villa El Salvador presentan condiciones que podrían amplificar los efectos de un movimiento telúrico de gran magnitud.

“Las viviendas de Chorrillos están asentadas sobre suelo blando. Villa El Salvador está asentada sobre arena. Este tipo de suelos amplifican las ondas sísmicas”, señaló el ingeniero, quien remarcó la importancia de reforzar la prevención, fiscalización y construcción segura en la capital.

Recomendaciones ante un sismo de gran magnitud

Finalmente, el ingeniero hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma durante un terremoto en Lima, identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, contar con una mochila de emergencia y evacuar hacia puntos de reunión establecidos cuando sea necesario, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias.