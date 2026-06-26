Comerciantes alertan falta de pescado previo a celebración del Día del Ceviche

Ante los últimos acontecimientos y cambios meteorológicos que han afectado la temperatura del mar, la escasez de pescado se ha vuelto cada vez más recurrente en los principales terminales pesqueros de la capital.

Este escenario se presenta en la previa del Día del Ceviche, donde muchos comerciantes advierten que la falta de productos podría impedir que varias familias celebren esta fecha dedicada a uno de los platos más representativos del país.

Asimismo, el precio del poco pescado disponible ha ido en aumento, mientras que las opciones son cada vez más limitadas, lo que ha generado una disminución en la demanda.

ESCASEZ A DÍAS DEL “DÍA DEL CEVICHE”

A pocos días del inicio de esta celebración, los comerciantes advierten que los precios del pescado vienen incrementándose de manera constante, registrando alzas cada vez mayores con el paso de los días. “Algunos pescadores están saliendo a trabajar, cuando había (pescado) venían con cantidad, ahora no”, indicó la vendedora.

Asimismo, el fenómeno de El Niño ha sido señalado como una de las principales causas de que la escasez de pescado se haya vuelto más recurrente en las últimas semanas. “Ahorita la corriente del niño, los tiene apartados, los pescados está afuera, así se esta buscando la hora exacta para poder pescar”, agregó otro vendedor.

ALTERNATIVA DE PESCADOS

Por otro lado, algunos comerciantes dan recomendaciones de pescados para poder reemplazar y así consumir en este día representativo. “Ahorita el pescado está desaparecido, pejerrey no hay, podría ser cachema, lorna, pero no hay mucho”, manifestó.