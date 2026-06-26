Caen 'Los Feroces de Bayóvar’: extorsionaban y disparaban a buses de transporte público

En un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el que se registró una balacera, los agentes lograron detener a dos hombres y una mujer, presuntos integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Feroces de Bayóvar’, dedicada a la extorsión de empresas de transporte público.

De acuerdo con lo revelado por el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo, los criminales abrieron fuego contra un bus de la empresa conocida como ‘Los Anaranjados’ días atrás. Sin embargo, su accionar no quedó impune y, tras labores de inteligencia, los agentes dieron con la ubicación de los implicados.

“Los sujetos, a bordo de una moto, realizaron dos disparos contra la empresa de transporte. El atentado fue en el paradero 7 de Canto Grande, en Huáscar. Gracias al trabajo de inteligencia del Escuadrón Verde se detuvo a tres personas: los dos sujetos que dispararon y la mujer, quien era la encargada de recibir el pago de los cupos”, comentó en Buenos Días Perú.

No solo exigían dinero, también atacaban vehículos

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara, mencionó que ‘Los Feroces de Bayóvar’ no solo exigían dinero a las empresas de transporte, sino que también buscaban amedrentar a los conductores atacando sus unidades.

“La banda criminal no solamente se dedicaba a extorsionar, sino también a materializar las amenazas, disparando contra los vehículos para que las víctimas accedieran al pago de cupos. Mantenían en zozobra al sector transporte”, manifestó.