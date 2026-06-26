Dos mujeres mueren tras balacera en una quinta del Cercado de Lima

Una terrible balacera ocurrió en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en el Cercado de Lima, cuando se reportó una balacera dentro de una quinta por parte de un delincuente, quien acabó con la vida de dos mujeres.

Las víctimas se encontraban conversando en uno de los pasajes de esta quinta cuando el sujeto se acercó y abrió fuego contra ellas. Asimismo, otras dos personas, ambos varones, resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

Se presume que el móvil de este hecho sería un ajuste de cuentas, ya que se informó que las víctimas no residían dentro de la quinta ni en zonas cercanas al lugar del ataque.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

La Policía Nacional del Perú (PNP) desconoce la identidad y procedencia de las víctimas, ya que no serían personas conocidas por los vecinos de la zona. Asimismo, una de las cámaras de seguridad del sector será clave para identificar a los responsables de este crimen.

Además, se presume que el atacante no habría actuado solo y que probablemente contó con un cómplice que lo esperaba a pocos metros del lugar para facilitar su fuga. Mientras tanto, la quinta permanece cerrada debido al avance de las diligencias policiales.