Muere motociclista tras chocar contra camión en SMP: conductor no se percató del accidente

Una vez más, las pistas de Lima se tiñen de sangre. Esta vez, un motociclista de 18 años perdió la vida tras chocar contra un camión en la Panamericana Norte, a la altura del puente peatonal El Porvenir, en San Martín de Porres (SMP).

Aunque intentaron salvarle la vida al conductor del vehículo menor, bomberos y paramédicos que acudieron hasta la zona no pudieron hacer nada. El acompañante de la víctima resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

No se percató del accidente

De acuerdo con la versión brindada por testigos, el conductor del camión no se habría percatado del accidente hasta llegar a la altura del puente Pocitos, ubicado aproximadamente 200 metros más adelante del lugar de la colisión.

Hasta la zona del accidente llegaron familiares de la víctima, quien vivía en SMP. Con el propósito de esclarecer los hechos, agentes de la PNP deberán revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades en esta tragedia.