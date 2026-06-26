Falso pasajero dispara contra bus de transporte público en el Callao: nadie resultó herido

Mientras cubría la ruta San Juan de Lurigancho (SJL) – Ventanilla, un bus de transporte público de la empresa Consorcio Roma fue atacado a balazos en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Al delincuente no le importó que la unidad estuviera llena de pasajeros.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la información preliminar brindada por usuarios y testigos, el criminal llegó a bordo de una motocicleta por la vía auxiliar. Al ver que la unidad estaba detenida, intentó subir como si fuera un pasajero; sin embargo, sacó un arma de fuego y disparó en tres oportunidades contra el chofer.

Tras el ataque, el delincuente escapó con rumbo desconocido. Aunque intentó herir al conductor del bus de transporte público, ninguno de los proyectiles logró impactarlo. No obstante, sí se registraron daños materiales en el vehículo.

Cabe mencionar que agentes de la PNP de la comisaría de Márquez llegaron hasta la zona del atentado para recabar las pruebas necesarias. Las cámaras de seguridad de la avenida Néstor Gambetta serán claves para identificar y dar con el paradero del responsable.

UNIDADES NO SALDRÁN A TRABAJAR

Producto al ataque contra la unidad, las unidades de la empresa de transporte consorcio Roma ha decidido paralizar sus actividades. Los usuarios lamentaron la situación que viene aquejando al sector y la poca eficacia de respuesta de las autoridades.