Cuestionan funcionamiento irregular de grúas municipales en distintos distritos

En distintos distritos de Lima se viene reportando el levantamiento de vehículos por parte de las autoridades municipales, para luego ser trasladados al depósito por presuntas irregularidades.

Ante esta situación, el Tribunal Constitucional habría prohibido que se realice dicha acción, sin embargo, las autoridades municipales habrían hecho caso omiso a esta normativa que las excluye de la fiscalización de tránsito.

Esto ha generado no solo el malestar de los propietarios de los vehículos intervenidos, sino también cuestionamientos por parte de las autoridades sobre estas funciones que no se estarían realizando con regularidad.

MUNICIPALIDADES INCUMPLEN LA LEY

Según lo señalado por especialistas, esta función no le compete a las municipalidades distritales, sino a las provinciales, por lo que debería ser una medida a evaluar para evitar este tipo de contratiempos. “El procedimiento que están haciendo las municipalidades distritales, es ilegal que contraviene sentencia del Tribunal Constitucional”, indicó el especialista

Este hecho se ha visto mayormente reflejado en el distrito de La Victoria, donde, según una investigación realizada por el equipo de Panamericana Televisión, se pudo observar que más de 10 unidades son intervenidas al día. “Están maquillando una situación de tránsito como si fuera una infracción al ornato público, de tal manera que en algunos casos le han cambiado el nombre de vehículo a un tema de bien material”, agregó el especialista.

DEBERÁN PAGAR MULTA

Por otro lado, para poder recuperar su vehículo tras esta intervención, los propietarios deben pagar una multa, la cual incluso en algunos casos incluye descuentos establecidos por las municipalidades. “El total (de la multa) es 1370 soles, con el 25% de descuento que le da la municipalidad, es 720 soles”, indicó un fiscalizador municipal.