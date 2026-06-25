Campeón de marinera fallece en extrañas circunstancias en Independencia

Un lamentable hecho ocurrió esta madrugada en el distrito de Independencia, cuando se reportó la muerte de José Antonio Pérez Ferreyros, campeón de marinera, quien fue encontrado sin vida por sus familiares dentro de su vivienda.

Asimismo, se presume que la víctima habría sido objeto de un ataque, lo que ha llevado a la familia a exigir a las autoridades que se investigue el caso a fondo, además se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad contribuyan a esclarecer este hecho, que ha dejado consternados a los familiares y ha generado dudas por la repentina muerte del joven.

CAMPEÓN FUE ATACADO

Según las primeras intervenciones, en el lugar donde se habría cometido el crimen, las autoridades evidencian una escena que hace presumir que el hombre habría sido atacado por sus presuntos asesinos.

Asimismo, un familiar indicó que no tenían noticias de su tío desde hace tres días, lo que llevó a que decidieran ir a buscarlo, encontrándose finalmente con la macabra escena. “Lastimosamente, cuando pulsaron la puerta porque la principal estaba cerrada con llave, unos primos empezaron a oler donde se sentía el olor a podrido, donde llamaron a la policía y encontraron a mi tío todo golpeado e hinchado”, indicó un familiar de la víctima.

EVADIERON CÁMARAS DE SEGURIDAD

Por otro lado, los presuntos asesinos habrían tenido conocimiento de la existencia de una cámara de seguridad, por lo que se habrían llevado el router que estaba conectado a ella. Asimismo, este hecho habría facilitado que vulneraran el sistema de videovigilancia para evitar ser identificados. “La persona que sube se escabulle de las cámaras, luego baja con una mochila llena”

Además, se cuestiona la labor de las autoridades por no brindar la ayuda necesaria para el levantamiento del cuerpo. “Los policías han dicho: ‘Ustedes envuelvan su cuerpo y bájenlo; no sé por qué vienen los peritos si no lo van a levantar y llevar a la morgue’”, agregó otro familiar.