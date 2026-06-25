San Juan de Lurigancho: “pepea” a compañera de trabajo para robar dinero de botica

La joven Emily denunció en la comisaría de San Juan de Lurigancho, que el último lunes, su nueva compañera de trabajo, en su primer día de labores, la habría dopado para robar 6,500 soles de la caja registradora de la botica.

Señala que Gisela Tatiana Quiroz Pastor le habría agregado algún liquido en su desayuno (ponche), lo que hizo que se sienta mal, por lo que llamó a su mamá para la lleve a un hospital inmediatamente.

En ese momento de confusión, la nueva trabajadora supuestamente toma el dinero de la caja, lo que habría sido captado por las cámaras de seguridad; la mujer no logra ser ubicada, en su casa desconocen su paradero.

TIENE VARIAS DENUNCIAS

Los familiares de la supuesta víctima señalan que hasta el momento no saben qué líquido le agregaron en su desayuno. Según se pudo comprobar, Quiroz Pastor tiene varias denuncias policiales.

Los padres de Emily señalan que la última vez que acudieron a la casa de la mujer, sus familiares muy incómodos, les dijeron que, si deseaban que la denuncien, que ellos no se hacen problemas.

Los progenitores están muy indignados, ya que el líquido que le echaron en el desayuno de su hija pudo hasta causarle la muerte, era potente, pues estuvo más de 24 horas con malestar general.