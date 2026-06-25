Banda criminal “Los Mexicanos” deja dinamita y nota extorsiva en chatarrería de SJL

Momentos de terror vivieron vecinos de la avenida El Bosque, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), luego que extorsionadores dejaran una bolsa con cartuchos de dinamita y una nota amenazante en la puerta de una chatarrería.

Un trabajador del local encontró la bolsa de color negro y, al abrirla, se percató de los explosivos. Inmediatamente llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes al llegar acordonaron la zona para evitar una tragedia mayor.

CONTINÚAN CON SUS LABORES

Fueron cuatro sujetos, que se movilizaban en un auto, los que dejaron la bolsa con los dos kilos de dinamita. Pese a las amenazas, los trabajadores de la chatarrería continúan con sus labores; no sería la primera vez que son extorsionados.

“Había una nota que contenía un número y estaba firmado por los mexicanos. Nos pedían que nos comuniquemos porque la próxima será una granada. Es la primera vez que recibimos una amenaza”, declaró un trabajador.