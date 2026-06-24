Asociación en Villa El Salvador: delincuentes roban cerca de S/ 90 mil de fondos de comerciantes en mercado

Delincuentes ingresaron a la Asociación Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, y robaron aproximadamente 90 mil soles que pertenecían a comerciantes del mercado. El dinero estaba destinado a obras internas y había sido reunido durante varios meses.

Robo planificado

Según las cámaras de seguridad, los sujetos habrían ingresado al local un día antes para vigilar la zona y conocer los movimientos del lugar. Posteriormente, durante la noche, forzaron accesos con herramientas y lograron entrar al área de administración ubicada en el segundo piso.

Las imágenes muestran la participación de varios implicados, mientras uno de ellos permanecía oculto dentro del mercado antes de ejecutar el robo. Tras romper las chapas de seguridad, los delincuentes huyeron con el dinero, dejando gran preocupación entre los comerciantes.