¡Todo quedó grabado! Cámaras captan robos y violentas persecuciones en La Molina

Distintos actos delictivos han quedado registrados en las cámaras de seguridad del distrito de La Molina, donde delincuentes vienen realizando asaltos a ciudadanos y también a la infraestructura del distrito.

Una de las modalidades más frecuentes es el “cogoteo”, ya que unos delincuentes asaltaron a un joven que se encontraba en la calle usando su celular, aparentemente realizando un live de TikTok, momento en el que descendieron de un vehículo para cometer el robo.

Muchos otros actos delictivos se han registrado recientemente, mientras las autoridades de La Molina han manifestado que vienen trabajando para reducir la tasa de delincuencia en el distrito.

MODALIDADES DE ROBO

Ante los constantes robos, se ha detectado una nueva modalidad de robo por parte de estos delincuentes, que sería el robo de cables, utilizando un camión y una máquina cercando la zona y haciéndose pasar como personal de la municipalidad.

Ante ello, el gerente de seguridad ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, indicó que estos delincuentes vendrían de otros distritos. “Son un grupo de delincuentes que vienen del Agustino, aprovechando las horas de la madrugada para robar mediante la forma del cogoteo”, indicó.

DETUVIERON A LOS DELINCUENTES

Por otro lado, ante esta situación, las autoridades indicaron que ya tienen mapeados este tipo de hechos delictivos, con el objetivo de actuar de manera más eficiente en favor de la ciudadanía. . “Nosotros ya tenemos mapeado a este tipo de vehículos que entra, inmediatamente se hizo seguimiento, siendo detenido tres personas de nacionalidad venezolana”, agregó.