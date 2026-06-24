Policía captura a 25 sospechosos vinculados a extorsiones contra transportistas

Tras un exitoso operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, se logró la captura de 18 presuntos integrantes de “La Red del Silencio”, una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas.

Según las investigaciones, estos delincuentes venían amenazando a dos empresas de transporte que operaban en Lima Norte, entre ellas TransLima y la empresa Goldin Real, que cubría rutas entre Lima, Callao y todo el Cono Norte.

De acuerdo con las autoridades, esta red criminal cobraba 40 soles diarios por cada unidad desde octubre del 2025 hasta la actualidad, poniendo en constante riesgo la integridad de los trabajadores y operadores de dichas empresas.

LOS CAPTURARON DURMIENDO

La captura sorprendió a estos sujetos cuando se encontraban descansando, situación que no representó mayor impedimento para las autoridades durante la intervención. Asimismo, no se descarta que esta organización criminal también estuviera extorsionando a otros rubros. “No descartamos que también hayan estado extorsionando a otro tipo de empresas no solo de transporte público, porque normalmente extorsionan a todo tipo de comerciantes”, indicó.

Asimismo estas organizaciones no tenían un líder en específico sino que su modalidad era totalmente distinta. “En este caso esta organización criminal se organizaba en base a redes y coordinadores, una especie de colegiado que utilizan un sistema de compartimentaje para evitar ser identificados”, agregó.

SE DEDICABAN A LA COBRA DE CUPOS

Según las investigaciones, estas organizaciones se dedicaban al cobro de cupos, habiendo recaudado más de 2 millones de soles mediante su modalidad de extorsión, con tarifas que iban desde los 10 hasta los 70 soles, las cuales variaban según los ingresos de las empresas afectadas.

Asimismo, el operativo se realizó de manera conjunta en el penal de Lurigancho, donde se detectó que uno de los miembros de esta organización, pese a encontrarse ya detenido, continuaba delinquiendo desde el interior del establecimiento penitenciario.