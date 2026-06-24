Cercado de Lima: taxi cae a ingreso peatonal de la Estación Central del Metropolitano tras aparatoso choque

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima, donde un taxi terminó incrustado en el acceso peatonal de la Estación Central del Metropolitano. El hecho generó alarma entre los transeúntes debido a que ocurrió en una zona de alta afluencia de personas.

Maniobra evasiva terminó en despiste

Según las primeras versiones, el conductor del taxi por aplicativo, identificado como Alberto Villalobos, habría realizado una maniobra evasiva luego de que un vehículo deportivo de alta gama le cerrara el paso e impactara contra el lado izquierdo de su unidad. Como consecuencia, perdió el control y atravesó dos rejas de seguridad antes de caer al paseo peatonal.

La fuerza del impacto destruyó parte de las estructuras metálicas y arrancó secciones del concreto de la zona. Testigos señalaron que el accidente pudo convertirse en una tragedia si ocurría en horas de mayor congestión, cuando cientos de usuarios utilizan diariamente este acceso al sistema de transporte.

Pese a la magnitud del choque, el conductor logró sobrevivir y, junto a otros involucrados, resultó policontuso. La Policía investiga las circunstancias del accidente y revisará las cámaras de seguridad para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el vehículo ya fue retirado y el tránsito peatonal quedó restablecido.

ACTUALIZACIÓN

El presunto conductor del vehículo de alta gama habría continuado su recorrido tras el hecho, de acuerdo con las primeras versiones. En tanto, personal policial y de la ATU llegó a la zona para iniciar las labores de retiro de la unidad, que quedó completamente destrozada.