¡Siembran terror en SMP!: "Bujieros" aprovechan intenso tráfico para robar celulares

Preste atención. Un delincuente fue grabado en el preciso momento en que robó el celular de un conductor que se había detenido, debido al intenso tráfico que se registra en el cruce de la avenida Canadá con la vía Expresa de la Línea Amarilla, en el distrito de San Martín de Porres.

Las imágenes fueron grabadas por un grupo de influencers y se observa a "bujiero" de polera y gorro color negro, quien se acerca hasta la unidad de manera sigilosa y mete casi la mitad del cuerpo por la ventana del copiloto para arrebatar el teléfono.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las avenidas Universitaria con Perú donde se observa gran congestión vehicular, hecho que es aprovechado por los delincuentes para robar celulares a los hombres al volante o en su defecto a los pasajeros.

Imágenes virales y recomendaciones

Las imágenes se están haciendo virales en las redes sociales por lo que se recomienda a los conductores que tomen sus precauciones para evitar ser víctimas del robo de sus celulares. El sujeto que robó el celular ya ha sido identificado y se espera su pronta captura.

Falta presencia policial y serenazgo

Cabe resaltar, que durante el enlace en vivo no se observó la presencia de la policía o de personal de serenazgo, pese a que no es la primera vez que los bujieros atacan en varios puntos del distrito de San Martín de Porres.