Pueblo Libre: camión de desmonte queda atascado en puente de la avenida Brasil

Según primeros informes, un camión cargado con desmonte quedó atorado en el puente La Marina, ubicado en la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre.

Pese al letrero informativo, el chofer siguió su camino, quedando atrapado en el puente; un arco de metal colocado para resguardar la estructura casi fue arrancado.

ALTURA MÁXIMA

Al respecto, el conductor señaló que no vio el aviso, por eso siguió con su recorrido; pidió que haya más avisos señalando que la altura máxima es de 2.30 metros.

Asimismo, sugirió que se construya un rompemuelle cerca del puente para evitar nuevos accidentes. El suceso se registró alrededor de las 4. 30 de la mañana.