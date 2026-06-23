Vehículo impactó contra un minimarket tras despiste en Barranco

Un aparatoso accidente se registró en un grifo del distrito de Barranco, cuando un vehículo ingresó violentamente a un minimarket, generando alarma entre los trabajadores y clientes del lugar.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Bolognesi, donde el conductor, que minutos antes había abastecido de combustible, se habría confundido de pedal, provocando una brusca aceleración que terminó con el impacto contra el establecimiento.

ALARMÓ A TRABAJADORES

El impacto puso en alerta a los trabajadores del lugar, ya que el vehículo incluso sobrepasó las vallas de seguridad instaladas en la zona. Afortunadamente, el accidente solo dejó daños materiales y no se reportaron personas heridas de gravedad.

Asimismo, las autoridades cercaron el área afectada para evitar riesgos a los transeúntes, debido a que se trata de una zona altamente transitada y el establecimiento contaba con una considerable afluencia de clientes al momento del incidente.