Los Olivos: poste de alumbrado queda colgando tras violento choque de auto en avenida Carlos Izaguirre

Un violento accidente de tránsito en la cuadra 5 de la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, dejó como saldo un poste de alumbrado público y telefonía severamente dañado, quedando sostenido únicamente por cables tras el impacto de un vehículo.

El auto terminó completamente destrozado luego del choque, esparciendo restos en la berma central. En el interior de la unidad se hallaron botellas de cerveza, según información preliminar.

Testigos señalaron que el vehículo se desplazaba a excesiva velocidad y que cinco ocupantes habrían estado dentro, aunque ninguno fue hallado por los bomberos al llegar, presuntamente porque se dieron a la fuga.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional y personal de la comisaría Sol de Oro investigan el hecho y revisarán cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras la vía permanece restringida por el riesgo que representa el poste dañado.