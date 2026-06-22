Persecución en San Borja: capturan a falso repartidor tras robo de celular a mujer

Un sujeto, que se desplazaba a bordo de una motocicleta bajo la modalidad de falso repartidor, fue capturado tras robar el teléfono celular a una joven en el distrito de San Borja. El hecho ocurrió en la avenida Javier Prado, donde el sujeto identificó previamente a su víctima mientras caminaba unos metros más adelante.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del distrito, el conductor avanzó en sentido contrario al tráfico, subió a la vereda y perpetró el robo al pasar al lado de la mujer. A pesar de que la víctima intentó perseguirlo, la velocidad de la motocicleta impidió que lo alcanzara.

El seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia permitió alertar a los miembros del Serenazgo del sector, iniciándose una persecución por la avenida Javier Prado. Durante la huida, el sospechoso identificado como Germán Andrés Dávila Pérez, intentó ingresar al carril central de la vía, donde tropezó con su unidad de transporte.

Escapa corriendo y traslado de detenido

Tras la caída, Dávila Pérez abandonó la motocicleta para continuar el escape corriendo; sin embargo, los agentes de serenazgo, con el apoyo de transeúntes de la zona, lograron reducirlo e intervenirlo.

Posteriormente, la agraviada se acercó al punto de la intervención y reconoció plenamente al conductor del vehículo. El sujeto fue trasladado a la comisaría del sector para el desarrollo de las diligencias correspondientes.