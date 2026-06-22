Extorsionador llora para que no lo detengan: pedía S/10 a transportistas en SJM

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a un sujeto acusado de extorsionar y cobrar cupos a los transportistas que operan a la altura del Mall del Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Al verse descubierto y detenido por las autoridades, el implicado intentó persuadir a los efectivos policiales rompiendo en llanto en plena vía pública. Según se aprecia en el registro de la intervención, las víctimas encararon al individuo señalando que les exigía sumas de dinero superiores a las que inicialmente entregaban.

"Le está dando 5 soles y todavía dice 10 soles, que 10 soles... Este señor es el que exige que le den 10 soles, si no, no deja trabajar", manifestó con indignación uno de los denunciantes en el lugar.

Súplicas del detenido y traslado

A pesar de las lágrimas y las súplicas del detenido para intentar conmover y persuadir a los agentes del orden, el personal policial no cedió ante sus reclamos. El sujeto fue trasladado inicialmente bajo custodia con el fin de ser conducido hacia las instalaciones de la Depincri y a la comisaría del sector para continuar con las diligencias de ley correspondiente.