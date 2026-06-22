Lince: adulto mayor es amenazado por presunto cobrador informal de parqueos

Un adulto mayor fue amenazado por un presunto parqueador informal cuando intentó estacionar su vehículo en un espacio público ubicado en la intersección del jirón Coronel Manuel Gómez y el jirón Francisco de Zela, en el distrito de Lince.

Según las imágenes, el sujeto había separado el lugar con un banco y reaccionó violentamente cuando el conductor retiró el objeto para ingresar con su auto. El agresor incluso amenazó con golpearlo con el mismo banco, por lo que la víctima optó por retirarse para evitar una agresión.

Vecinos de la zona identificaron al sujeto con el nombre de “Natalio”, quien, según denuncian, lleva varios meses apropiándose de los espacios de estacionamiento para cobrar entre cinco soles o más a los conductores. También aseguran que suele protagonizar altercados con quienes se niegan a pagar.

PRESUNTAS MAFIAS

Ante esta situación, residentes de Lince alertaron sobre la presencia de presuntas mafias de parqueadores informales que utilizan conos, bancos y otros objetos para reservar espacios públicos. Asimismo, solicitaron mayor presencia policial y del serenazgo para reforzar la seguridad en la zona.