Puente Piedra: ingreso norte de Lima amaneció sin control policial ante convocatoria de movilizaciones

En medio de la convocatoria a movilizaciones realizada por Juntos por el Perú, el antiguo peaje de Puente Piedra, uno de los principales accesos a Lima Norte, amaneció sin presencia policial. En el lugar, donde en anteriores protestas se realizaban controles de identidad a buses interprovinciales, únicamente se observó personal de la Municipalidad de Lima y agentes de serenazgo.

El panorama también era distinto al de otras jornadas, ya que no se registró el arribo de buses con pasajeros provenientes de distintas regiones del país, como había ocurrido en anteriores manifestaciones.

Controles se concentraron en el ingreso sur de la capital

Según se informó, durante la noche anterior sí se realizaron operativos policiales en la salida e ingreso sur de Lima, donde efectivos verificaron unidades de transporte. Sin embargo, hasta las 7:43 de la mañana no se había desplegado una acción similar en el acceso norte, pese al llamado a movilizaciones de simpatizantes de Juntos por el Perú.