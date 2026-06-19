Buenos Días Perú

19/06/2026

Matan a joven cerca de su casa en La Perla: en el lugar se encontraron siete casquillos de bala

Tras escuchar los disparos, los vecinos salieron de sus casas con la intención de auxiliar al muchacho. Pero comprobaron que no tenía signos vitales.



Un joven, de 25 años, fue asesinado a balazos en el cruce del jirón Tarata con la calle Olaya, en el distrito de La Perla, Callao. Llegó al lugar a bordo de una motocicleta junto a otra persona.

Según testigos, justo al momento de bajar de la unidad, el propio conductor le propinó varios disparos al joven que cayó al pavimento, mientras el atacante se dio a la fuga inmediatamente.

FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

Tras escuchar los disparos, los vecinos salieron de sus casas con la intención de auxiliar al joven. Pero comprobaron que no tenía signos vitales; en el lugar se encontraron siete casquillos de bala.

Minutos después del ataque, efectivos policiales y familiares de la víctima, que vivía cerca del lugar del ataque, llegaron a la zona. Los deudos identificaron el cuerpo, pero evitaron dar declaraciones.


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